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فاطمة ناعوت: ترقيع غشاء البكارة "غش".. وهو ليس دليلًا على عذرية المرأة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
اعترضت الكاتبة الصحفية، فاطمة ناعوت، على فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن ترقيع غشاء البكارة، قائلة "غشاء البكارة ليس دليلًا على عذرية المرأة في كل الحالات".

وأضافت "فاطمة" في لقائها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر": "ترقيع غشاء البكارة هو نوع من الغش، هناك بعض الحيوانات عندها غشاء بكارة مثل الحصان والفيل وهو ليس دليل على العفة".

وتابعت "العفة تبدأ في التفكير، وهذه المنطقة شديدة الحساسية من المرأة، ولكن هناك بعض النساء التي تقمن بكل شيء ينافي العفة ويبقين محافظين على غشاء البكارة، فهل في هذه الحالة يمكن أن نقول أنها عفيفة".

واستطردت " شرف الفتاة في تفكيرها وسلوكها وليس في غشاء البكارة، وأنا مع أن تفصح البنت لمن يتقدم لزواجها إذا أقامت علاقة في السابق أدت إلى فض غشاء البكارة".

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