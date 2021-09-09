سماح سعيد تستعد لطرح أغنيتها الجديدة بجلسة تصوير صيفية (صور)





تستعد المطربة الشابة سماح سعيد، لطرح أغنيتها الجديدة خلال الأيم القادمة وتحمل اسم "بشويش" وهي من كلمات خالد شوب، وألحان حسام البجيرمي، وتوزيع الموزع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح من انتاجها والتوزيع الديجتال لشركةأربو بلس وسيتم طرحها على طريقة فيديو لريكس على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"وخضعت المطربة سماح سعيد لجلسة تصوير الأغنية بعدسة محمد كشكي.





وتقول كلمات مطلع الأغنية: "بشويش واوعى عليا تعيش.. صدقني ماتلزمنيش، دلوقتي خلاص قدام الناس ابعد ماترجعليش ".

الجدير بالذكر أن الفنانة سماح سعيد سبق وتعاونت مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في أغنية حملت اسم "قمر الليالي" كما طرحت العديد من الأغنيات بشكل منفرد وتعمل حاليا علي اختيار باقي أغنيات الميني ألبوم الخاص بها حيث قررت أن تطرح أغاني الألبوم بشكل متتالي بواقع أغنية جديدة كل شهر وحتى نهاية العام.



