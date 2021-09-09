بالفيديو.. بولندا توقف زحف الأنجليز في تصفيات المونديال





نجح المنتخب البلوندي في الخروج بنقطة التعادل أمام المنتخب الانجليزي بهدف لكلًا منهما في المواجهة التي أقيمت لحساب مباريات المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





وسجل هاري كين هدف المنتخب الانجليزي الأول فيما سجل هدف التعادل للمنتخب البلوندي اللاعب داميان زيمانسكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.





ترتيب المجموعة بعد مباراة إنجلترا وبولندا





بهذا الفوز رفع المنتخب الانجليزي رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة عشر في صدارة الترتيب بفارق أربعة نقاط عن المنتخب الألباني صاحب المركز الثاني فيما وصل المنتخب البولندي للنقطة الحادية عشر في المركز الثالث.







