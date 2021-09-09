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أجسد دور إبنه سوسن بدر في رق الحبيب" .. وترشيح المخرج إسماعيل فاروق إضافه لي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن تفاصيل دورها في حكاية " رق الحبيب" مشيرة إلي أنها تجسد دور فريدة إبنه الفنانة سوسن بدر تطمع في ورث والدها هي واخيها وتريد بيع المنزل وتحدث مشاكل كثيرة خلال الحلقات لافتة إلي أن ترشيحها للدور جاء عن طريق المخرج إسماعيل فاروق معربة عن سعادتها بالعمل معه قائلة :" مخرج جميل وتشرفت بالعمل معه وترشيحه لي إضافه ليا ".


وأعربت إيمي عن سعادتها بالعمل مع سوسن بدر مشيرة إلي أن هذا العمل هو التعاون الثاني لها معها قائلة :" تشرفت بالعمل مع سوسن بدر للمرة الثانية وشرف لي أن اكون ابنتها في هذا العمل،فهي إنسانة جميلة وغول تمثيل ،وأنسي مشاهدي بمجرد الجلوس أمامها ".


كما تحدثت عن القضية التي تطرحها العمل مشيرة أن العمل يناقش قضية جحود الأبناء على الآباء ومشاكل الميراث والطمع السائد في المجتمع

وكشفت عن رأيها في نوعية القصص المنفصلة قائلة :" أري أنها تجربة حلوة جدا وتعطي فرص للممثلين والمؤلفين والمخرجين للعمل وتجذب الجمهور ولا تسبب حالة من الملل.

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