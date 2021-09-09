"الأزهري" يوجه دعوة إلى الأهلي والزمالك لـ"جلسة شاي" (فيديو)

دعا الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إلى مبادرة لجمع كل الأطراف الرياضية من فريقي الأهلي والزمالك، في "جلسة شاي" بمسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة، وطيّ صفحات الإساءة والشتائم بين عموم الفرق الرياضية وتوجيه الطاقة السلبية إلى نجاح وليس صراعًا.





وقال "الأزهري"، خلال لقاء على فضائية "دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان: "يؤذيني كثيرًا أن أرى أبناء بلدي يهين بعضهم بعضًا، وتنتقل الشتائم للمؤسسات الكروية والسخرية والخوض والتطاول ورفع القضايا في المحاكم".





خطورة المشهد الحالي

وأضاف: "الغريب أن المشهد ينذر بانتشار هذه الحالة من الاستقطاب، ولو استمر الحال بهذه الطريقة سيكون هناك اعتداءً وعنفًا، لأن هناك حالة عامة من اشتعال روح الكراهية والتطاول والتنمر بين جماهير الفرق الرياضية، داعيًا إلى مبادرة من خلاله شخصيًا لجمع كل الأطراف في جلسة شاي ويكون هناك شيئًا من التصافي، وطيّ هذه الصفحة من الإساءة والشتائم، وتوجيه الطاقة للنجاح وليس للصراع".





وتابع: "لاحظنا أزمة شيكابالا ولقائه مع الأستاذ عمرو أديب، مع رصد ما وقع على شخصه من تهجم مرفوض عليه وعلى أسرته وعلى بشرته، ثم الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى يتحدث عن الأهلي وشعاره وأنه نازي، والنادي يقاضيه، وضجيج وشتائم واتهامات وتجريح بين الفريقين، ثم موقف اللاعب الأستاذ مصطفى محمد مع الأستاذ حسام البدري، تجميع كل هذه المشاهد في وقت وجيز نرى فيه معنى لايليق بمصر، فرق كبير بين انتماء كروي واعتزاز للنادي وبين تحول هذه الانتماءات لعصبية وكراهية للآخر وتنمر واستهانة".





مشاهد مرفوضة من الجميع

وأكمل: "أقول لكل المشاهدين، هذا المشهد مرفوض ولا يليق بمصر، والكلمة التي يوصف بها هذا المشهد من العصبية المرفوضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ )، وليس منا يعني خارج عن السياق يعني مرفوض، حولوا الطاقة إلى تنافس شريف ووصول بمصر للمكانة اللائقة بها، وتذكروا أن ما نفعله تشاهده جهات خارج مصر".



