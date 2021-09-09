Advertisements

عبدالحفيظ: ننافس على 9 بطولات الموسم المقبل وهذا معنى "الأهلي فوق الجميع"

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:13 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنه من المقرر إقامة معسكر استعدادا لمباراة السوبر مع طلائع الجيش، المقررة 21 من الشهر الجاري.

وأضاف خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أغلقنا صفحة الدوري ونتعلم من أخطائنا، وننافس على 9 أو 10 بطولات الموسم المقبل».

وسخر سيد عبد الحفيظ من مقولة «رغبة اتحاد الكرة في منح الدوري للأهلي» قائلا «كام واحد مسك الاتحاد زملكاوي، وكم عدد البرامج الرياضية الأهلاوية»، متسائلا «كيف يوجه لنا سباب في حضور طارق يحيى مئات المرات».

وروى عبد الحفيظ تفاصيل موقف تدخل فيه لمنع جمهور الأهلي من توجيه السباب إلى طارق يحيى خلال مباراة للأهلي أمام مصر المقاصة معلقا «ممكن أدخل الجنة بسببه».

وتابع «لا أشاهد قناة الزمالك بكتب سيد عبد الحفيظ على اليوتيوب طلع خالد الغندور، أدركت أنه يتحدث عني بشكل مكثف، واندهشت من تصريح يطالبني فيه بعدم الحديث عنه، لم أفهم هل يعتقد أنني أتخذه مثلا أعلى».

وأضاف «خالد الغندور ليس صديقي، لكن أعتذر بصداقة أيمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد ووليد صلاح عبد اللطيف، والعديد من نجوم الزمالك الذين خاضوا مباريات مع جيلي».

وعلق على ما تردد بشأن شعار الأهلي فوق الجميع «لست مطالبا بشرح الشعار ، أي حاجة مش هيقدر يعملها، هيفضل ماشي وراك عشان تغيرها، الشعار يعني إعلاء مصلحة القلعة الحمراء".

وأكد عبد الحفيظ أن محمود الخطيب هو الأسطورة الرياضية في مصر، ومحمد صلاح بمثابة الأسطورة القادمة، معربا عن أمنياته بالتوفيق الكامل لنجم ليفربول.

ووجه رسالة غلى جمهور الأهلي «أكرر أسفي كون أعلم أن بطولة الدوري محببة لكم، ونتمنى إحراز العديد من البطولات الموسم المقبل بفضل تشجيعكم».

الكلمات المفتاحية

مصر الاهلي فوق الجميع الاهلي

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. نيولوك نجم الأهلي الجديد في أول ظهور بمران الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

سيرجيو راموس يثير قلق جماهير باريس سان جيرمان

منذ ثلث ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 7 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

منذ ساعة و 22 دقيقة

سيد عبد الحفيظ: الأهلي الأفضل إفريقياً.. وهذا موقفنا من عودة السعيد ورمضان وإكرامي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حسام حسن: نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا أمام الأهلي.. وهذه حقيقة رحيل البرازيلي كينو!

الخطيب يبدأ خطة تحديد صفقات الأهلي الصيفية

بلاتينيوم ستارز يعلق على مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات

عبدالحفيظ يعقد جلسة مع طاهر محمد طاهر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:31 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

11:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

07:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements