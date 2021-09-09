بلاغ يتهم كلب بقتل قطة وانتهى بالصلح.. محام يكشف التفاصيل

كشف علاء مبروك، محامي صاحبة الكلب المتهم بقتل قطة، إن الكلب مرخص من الطب البيطري وتملكه سيدة مجتمع لها كل الاحترام، مشيرًا إلى أنه تم تقييد الواقعة في البداية على أنها جنحة قتل حيوان دون مقتضى.



وقال "مبروك" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" إن هذه الواقعة انتهت بالصلح بين صاحبة الكلب وصاحبة القطة الضحية.



وأضاف أنه في حالة عدم الصلح كانت العقوبة ستتراوح ما بين الحبس لمدة ستة أشهر لصاحبة الكلب أو توقيع غرامة مع إيداع الكلب داخل المستشفى البيطري".

