سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن شائعة خناقته مع كهربا (فيديو)





رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على شائعة خناقته مع محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر.





وسخر عبد الحفيظ، من الشائعات حول وقوع «خناقة» مع محمود كهربا، قائلا: «شائعة مضحكة.. طلعوني أنه ضربني علشان ضرب غيري»، مؤكدا أن كهربا لديه إمكانيات هائلة لم يقدمها حتى الآن.





وأشار عبدالحفيظ خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تغريم كهربا 200 ألف جنيه لرده غير اللائق على موسيماني، مشددا على أن علاقته مع اللاعبين جيدة: «احترمهم ولكن حق النادي قبلهم».





ولفت إلى واقعة تغريم صالح جمعة 500 ألف جنيه، قائلا إنه في اليوم التالي طالب جمعة باللعب معه مما أثار استغراب لاعب النادي السابق.





وكشف مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى، أنه من الوارد قيد لاعب جديد خلال الفترة المقبلة لكن الأقرب أن القيد تم إغلاقه.





وأكد عبدالحفيظ أن الأهلى تعاقد مع خمس صفقات جديدة خلال الموسم الجاري، مضيفا أنه متفائل بمصطفى البدري.





ونفى مدير الكرة بالنادي الأهلي، شراء حسام حسن نكاية في الزمالك الذي نافس على الصفقة، مؤكدا أنه صفقة هامة للأهلي وليس الهدف من الصفقة الاستحواذ صفقة ناد آخر: «في بعض الوقت تكون الصفقات جماهيرية».





ولفت إلى أن محمد الشناوي باق في الأهلي هذا الموسم، موضحا أنه لم يرد إلى النادي خطابات لشراء حارس الأهلي: «الشناوي عنصر أساسي في فريق الأهلي».



