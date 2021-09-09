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سيرجيو راموس يثير قلق جماهير باريس سان جيرمان

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
محمد نادر
أثار الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي مخاوف وشكوك جماهير فريق العاصمة منذ انضمامه هذا الصيف.

تعرف على موعد أولى مباريات سيرخيو راموس مع باريس سان جيرمان

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن جماهير باريس سان جيرمان بدأ صبرها ينفد بشأن راموس، وتترقب ظهوره الأول مع الفريق، ما أثار القلق والشكوك حول المدافع الإسباني المخضرم.

وأوضحت الصحيفة أن راموس لن يتواجد في مباريات العملاق الفرنسي قبل يوم 22 سبتمبر المقبل، لأن المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوكيتينو، لا يريد المجازفة به، بل يريد إشراك المدافع وهو جاهز بنسبة 100%.

ولفتت لو باريزيان إلى أن المدافع الإسباني لن يشارك في مباراة كليرمون في الدوري أو كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ورجحت الصحيفة الفرنسية أن مدرب سان جيرمان لن يخاطر بإشراك سيرجيو راموس أمام أولمبيك ليون، لقوة المباراة، لذا ربما تشهد مواجهة ميتز يوم 22 سبتمبر أولى مباريات راموس بالقميص الباريسي.

يذكر أن سيرجيو راموس انضم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد الإسباني، ووقع على تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023.

الكلمات المفتاحية

سيرجيو راموس باريس سان جيرمان

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