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رئيس الطائفة اليهودية: تهريب وثائق تضم حقائق عن يهود مصر للخارج (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:53 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، إن "الجنيزا اليهودية" عبارة عن مجموعة من الوثائق التي تسجل يوميات وحياة اليهود في مصر، مضيفة أن هناك متخصصين في دراسة الجنيزا يؤكدون أنها بمثابة "الفيس بوك" للعصور الوسطى في مصر.

وأضافت "ماجدة" خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن "الجنيزا اليهودية" كانت تحتوي على جوابات ورسائل تجارية بين التجار في مصر والهند وأوروبا.

وأشارت إلى أنه تم تهريب تلك الوثائق التي كانت تحتوي على حقائق عن تاريخ يهود مصر للخارج ولم يتبقى منها سوى القليل، مستطردة "كانت تحتوي على أشياء من الحقيقة بشأن يهود مصر".

وأكدت أن طلاب اللغة العبرية يأتون إلى مصر لزيارة المعابد اليهودية في مصر بشكل سنوي، متابعة أنه يوجد وسائق وكتبات لليهود في مصر، وهما "ثلاثة مكتبات".

الكلمات المفتاحية

مصر ماجدة هارون اليهود

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