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هدية غير متوقعة من إسعاد يونس لأمير كرارة... هكذا جاء رد فعله

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


فاجأت الفنانة إسعاد يونس النجم أمير كرارة خلال استضافتها فى برنامج "سهرانين" المذاع على على شاشة ON E، بهدية غير متوقعة.

وفوجيء بعلبة هدايا تبدو أنها فخمة، وتفاجأ كرارة بعد فتحه العلبة إذ وجد داخلها "بطاطا"، وقال: "أكتر حاجة بحبها" .

وحكت إسعاد يونس خلال الحلقة علاقتها بالكتابة، إذ كانت تكتب فى عدد أهرام الجمعة، وقالت: "وأنا صغيرة كنت بقعد أكتب مقالات وكتبت فى أهرام الجمعة، بعدها عبد الوهاب مطاوع كلمنى، وقال لى: "احنا بنعمل مجلة جديدة اسمها (الشباب)، وهقدمك باسم زغلول يكتب للشباب، ونشر صورتى وأنا قاعدة ببجامة "زغلول" من مسلسل (بكيزة وزغلول)".

وعبرت إسعاد يونس عن عشقها لسيد مكاوى الذى لحن لها أكثر من أغنية، قائلة: "أنا كنت بقعد تحت رجل الشيخ سيد مكاوى، ولما بسمع الأغانى بتاعتى بفتكر كل الذكريات".

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