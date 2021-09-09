7 اختصاصات لـ"صناعة النواب".. اعرفها

تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.



وتستعرض "الفجر" في السطور التالية 7 اختصاصات للجنة الصناعة بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

1- الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.



2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي.



3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.



4- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.



5- العلاقات الصناعية.



6- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.



7- الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية.



وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.

