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وسام صليبا يطلّ مع والدته في أغنيته الجديدة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


طرح الفنان وسام صليبا أغنية جديدة باللغة الإنجليزية تحمل عنوان "The Big Chill" على قناته الرسميّة على يوتيوب وكلّ المتاجر الرقمية، وهي من كلمات وألحان زياد صليبا الذي هو شقيق وسام.

تضمنت الأغنية أيضاً ال"راب" العربي، مع روي "roytivation" وهو شاب من طرابلس عمره 23 سنة.

القصص التي يسردها في مقطع "الراب" رائعة، وتظهر الوضع الذي نمرّ فيه. الإنتاج الموسيقي والتوزيع لأنطوني خوري وجاد قصاطلي، وقد صوّر الفيديو موريس الزغبي، وتولّى
الفكرة والإخراج زياد صليبا.

وعرض زياد في الكليب عدة وجوه من الشعب اللبناني من جيل الشباب وأجيال أخرى، واللافت أيضاً هو ظهور والدة وسام وزياد في الفيديو حيث رقصت مع وسام، وقد صور الفيديو في استديو "HD" عند كميل شدياق الذي ساهم بالعمل.

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