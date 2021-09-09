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معتصم النهار يتحدث بجرأة عن العنصرية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 04:17 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أثار الممثل السوري ​معتصم النهار​ جدلا كبيرا بمنشوره الذي توجه به لأحد الأشخاص دون ذكره اسمه، وتحدث فيه عن العنصرية.

وكتب معتصم على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "للأسف العنصرية ستحرمك أنت فقط من الحياة..لكنها لن تمنعني من التفاؤل والنظر جيداً للمستقبل، للأسف".

وكان النجم السوري عابد فهد قد شارك جمهوره بصورة تجمعه بمعتصم لافتا لوجود عمل جديد سيجمعهما.

يذكر أن النهار يحصد نجاح مسلسله صالون زهرة إلى جانب النجمة نادين نجيم وأشاد الجمهور بدوره بشكل لافت.

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