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بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
نورهان عمر_تصوير: هالة يوسف


أُقيمَ مهرجان ميدفست ايجيبت مساء يوم الأربعاء الموافق ٨٩ عام ٢٠٢١، مهرجان ميدفست مصر يسلط الضوء على الأفلام والطب والعلاقة بينهما، وفي هذا الإطار ينظم المهرجان فعاليات ميدفست إيجيبت نايت، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية.



بدأت الفعاليات بعرض أفلام قصيرة تسلط الضوء على قضايا صحية ومجتمعية مثل الصحة النفسية، وصحة المرأة والطفل والأسرة، وعقبها جلسة نقاش تحت عنوان "تأثير الفن على الفنان وتأثير الفن على المتلقي". مع دكتورة شاهندا خليل، استاذ الطب النفسي والمخرجة مريم ابو عوف ودارت جلسة النقاش الممثلة جهاد حسام الدين.



و أيضًا إقامة معرض صور فوتوغرافي للمصورين المشاركين والفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي أطلقتها ميدفست مصر تحت عنوان "لحظات" بالتعاون مع كانون وانتهت الفعاليات بتوزيع جوائز الفائزين بالمسابقة.



ميدفست مصر هو مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة، ويعتبر هو الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يستهدف تقديم الفعاليات المرتبطة بالطب والصحة في الأفلام عبر عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة الدولية، يعقبها مناقشات مع صُنَّاعها، كما نظم المهرجان أيضًا الحلقات النقاشية والندوات المتعلقة بالصحة والأفلام.
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت
بالصور.. فعاليات مهرجان ميدفست إيجيبت

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