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الإماراتي أحمد خميس يشارك متابعيه مقالبه في زوجته

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 04:49 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


شارك الممثل الإماراتي ​أحمد خميس​ متابعيه بمقطع فيديو مركب يظهر ثمانية مقالب فعلها بزوجته ​مشاعل الشحي​ تظهر ردات فعلها بعدها.

وعلق خميس على الفيديو :"مقلب لزوجتي : من ١ الين ٨ مقلب خلاك تضحك".

وفاجأها في السوبر ماركت أو في المنزل أو حتى في المطعم وفي المصعد والسيارة كما ظهرا في أول الفيديو على درج واسع وهي ترتدي فستان الزفاف من دون غطاء الرأس وهو يرتدي الزي الإماراتي المعتمد في الأعراس.

وظهرت مشاعل الشحي سافرة في عدد من المقاطع وواضعة الحجاب في لقطات أخرى.

ونال الفيديو عددا من التعليقات منها من استغرب كيف أنها كانت محجبة وأصبحت الآن من دون حجاب وآخرين علقوا بأن المقلب الثامن هو الذي أضحكهم وفي المقلب تكون زوجته في المنزل ويقوم بإرعابها.

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