غدا.. رنا سماحة ضيفة برنامج 8 الصبح على DMC







وتتحدث رنا عن ألبومها الجديد والصعوبات التي واجهتها في تحضيره والتعاون مع الملحنين والشعراء

وترد خلال لقائها على إشاعة طلاقها على الملحن سامر أبو طالب والتي انتشرت موخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قررت وقتها بالصمت وعدم الرد.





وأحيت المطربة رنا سماحة موخرًا حفل في ساقية الصاوي بالزمالك بقاعة النهر، وحضر عدد من الفنانين والصحفيين،

يستضيف الاعلامي أحمد صلاح، صباح غدًا الخميس المطربة رنا سماحة، في حلقه من برنامجه 8 الصبح الذي يذاع علي شاشه قناه dmc.