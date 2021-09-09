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غدا.. رنا سماحة ضيفة برنامج 8 الصبح على DMC

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم

يستضيف الاعلامي أحمد صلاح، صباح غدًا الخميس المطربة  رنا سماحة،  في حلقه من برنامجه 8 الصبح الذي يذاع علي شاشه قناه dmc.


وتتحدث رنا عن ألبومها الجديد والصعوبات التي واجهتها في تحضيره والتعاون مع الملحنين والشعراء
وترد خلال لقائها على إشاعة طلاقها على الملحن سامر أبو طالب والتي انتشرت موخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قررت وقتها بالصمت وعدم الرد.


وأحيت المطربة رنا سماحة موخرًا حفل في ساقية الصاوي بالزمالك بقاعة النهر، وحضر عدد من الفنانين والصحفيين،
غدا.. رنا سماحة ضيفة برنامج 8 الصبح على DMC
غدا.. رنا سماحة ضيفة برنامج 8 الصبح على DMC
غدا.. رنا سماحة ضيفة برنامج 8 الصبح على DMC
غدا.. رنا سماحة ضيفة برنامج 8 الصبح على DMC
غدا.. رنا سماحة ضيفة برنامج 8 الصبح على DMC
غدا.. رنا سماحة ضيفة برنامج 8 الصبح على DMC
غدا.. رنا سماحة ضيفة برنامج 8 الصبح على DMC
غدا.. رنا سماحة ضيفة برنامج 8 الصبح على DMC

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