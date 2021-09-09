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أنابيلا هلال بإطلالة ساحرة... كيف احتفلت مع MBC

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


تتواجد مقدمة البرامج اللبنانية ​أنابيلا هلال ​في البرتغال وذلك للاحتفال بعيد تأسيس شبكة قنوات MBC الـ 30 كأول قناة فضائية عربية خاصة منذ تأسيسها عام 1991.

ونشرت أنابيلا عدة صورة من جلسة تصوير خضعت لها في هذا البلد بدت فيها رائعة الجمال إذ ارتدت فستاناً أبيض مطعّم باللون الرمادي عند خصره ومنيه وياقته ، وتميز بأنه منخفض قصة الصدر وقماشه ناعم وتنورته طويلة تميزت بخطوط رمادية أيضاً وأضاف على جمال أنابيلا عذوبة ورقة وبريقاً وأنوثة.

وقد وصل عدد كبير من الوجوه الفنية وال​إعلام​ية الى مدينة لشبونة البرتغال مع فريق انتاج المحطة الذي تترأسه السيدة سمر عقروق للاحتفال، نذكر منهم : الممثلون :ظافر العابدين ويسرا وسمية الخشاب و وباسل خياط ورزان مغربي ونجلاء بدر والإعلامي جورج قرداحي ونيشان وجويل ماردينيان وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

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