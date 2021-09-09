Advertisements

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الشناوي مع الأهلي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
الشناوي
الشناوي
أمل الحلفاوي

كشفت تقارير صحفية، أن هناك إمكانية لرحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

حيث ألمح مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات صحفية، إلى أن محمد الشناوي من الممكن أن يرحل عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بقرار من مسئولي النادي، في ظل وجود رغبة لدى الحارس بالاحتراف.

وأشار إلى أن الأهلي قد يسمح برحيل محمد الشناوي، على سبيل الإعارة، ولكن بشرط تعاقد الأهلى مع حارس مميز يستطيع الزود عن مرمى الأهلى ببسالة.

وذكر أن محمود عبدالمنعم كهربا، قد يرحل هو الآخر، بقرار من بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، الذي قرر منحه فرصة أخيرة حتى منتصف الموسم الجديد وبعدها سيكون الخيار النهائى استبعاده، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

الكلمات المفتاحية

محمد الشناوي الاهلي

أخبار تهمك

شاهد.. نيولوك نجم الأهلي الجديد في أول ظهور بمران الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كومان يوضح موقفه النهائي من الاستمرار مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 8 ساعات

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

سيرجيو راموس يثير قلق جماهير باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعة

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الشناوي مع الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس برشلونة يصدم الجماهير: ميسي سيرحل في هذا الموعد

مفاجأة مدوية.. الزمالك يزاحم الأهلي على صفقة سيرينو

الخليفي يعلن مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار ومبابي

إعلامي رياضي يفجر مفاجأة مدوية عن كهربا وسيد عبد الحفيظ

مفاجأة مدوية.. كهربا قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:29 ص

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements