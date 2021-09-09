يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الشناوي مع الأهلي





كشفت تقارير صحفية، أن هناك إمكانية لرحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.





حيث ألمح مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات صحفية، إلى أن محمد الشناوي من الممكن أن يرحل عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بقرار من مسئولي النادي، في ظل وجود رغبة لدى الحارس بالاحتراف.





وأشار إلى أن الأهلي قد يسمح برحيل محمد الشناوي، على سبيل الإعارة، ولكن بشرط تعاقد الأهلى مع حارس مميز يستطيع الزود عن مرمى الأهلى ببسالة.





وذكر أن محمود عبدالمنعم كهربا، قد يرحل هو الآخر، بقرار من بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، الذي قرر منحه فرصة أخيرة حتى منتصف الموسم الجديد وبعدها سيكون الخيار النهائى استبعاده، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.