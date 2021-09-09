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يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الشناوي مع الأهلي
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
أمل الحلفاوي
كشفت تقارير صحفية، أن هناك إمكانية لرحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.
حيث ألمح مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات صحفية، إلى أن محمد الشناوي من الممكن أن يرحل عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بقرار من مسئولي النادي، في ظل وجود رغبة لدى الحارس بالاحتراف.
وأشار إلى أن الأهلي قد يسمح برحيل محمد الشناوي، على سبيل الإعارة، ولكن بشرط تعاقد الأهلى مع حارس مميز يستطيع الزود عن مرمى الأهلى ببسالة.
وذكر أن محمود عبدالمنعم كهربا، قد يرحل هو الآخر، بقرار من بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، الذي قرر منحه فرصة أخيرة حتى منتصف الموسم الجديد وبعدها سيكون الخيار النهائى استبعاده، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.