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"يويفا" يصدم زميل ميسي في باريس سان جيرمان

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد نادر
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبة مشددة ضد، الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

تعرف على عقوبة دي ماريا من قبل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم
وقرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف دي ماريا ثلاث مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة مانشستر سيتي بإياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الموسم الماضي.

نتيجة لذلك لن يتمكن دي ماريا من اللحاق بفريقه في مباراة كلوب بروج في بلجيكا، ثم استضافة مانشستر سيتي ولايبزيج في حديقة الأمراء، أيام 15 و28 سبتمبر و 19 أكتوبر.

ونال اللاعب الأرجنتيني البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف ضد فرناندينيو، لاعب وسط مانشستر سيتي.

يذكر أن لاعب الوسط السنغالي إدريسا جانا جايي سيغيب أيضاً عن مواجهة كلوب بروج، حيث ينفذ عقوبة الإيقاف مباراتين لطرده في مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي.

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ميسي باريس سان جيرمان

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