يوسف الحسيني: "حياة كريمة" أكبر وأهم من مشروع إعمار ألمانيا (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مشروع "general marshall" تضافرت فيه كل القوى الدولية في العالم لإعادة بناء وإعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة أن الحرب دمرت برلين إلى حد كبير.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد مشروع من القرن الـ19 غير حياة 60% من تعداد سكان دولة، وأحدث نقلة نوعية في حياتهم مثل مشروع "حياة كريمة".



