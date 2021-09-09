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يوسف الحسيني: "حياة كريمة" أكبر وأهم من مشروع إعمار ألمانيا (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مشروع "general marshall" تضافرت فيه كل القوى الدولية في العالم لإعادة بناء وإعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة أن الحرب دمرت برلين إلى حد كبير.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد مشروع من القرن الـ19 غير حياة 60% من تعداد سكان دولة، وأحدث نقلة نوعية في حياتهم مثل مشروع "حياة كريمة".

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير كافة نواحي الحياة من طرق ومراكز شباب ومدارس ووحدات صحية، كمهرباء وخطوط مياه وصرف صحي، معقبًا: "يعني مصر كان فيها إيه قبل كده، احنا شعب ليه الجنة، دا أحنا استحملنا استحمال، وإحنا في نعمة".

الكلمات المفتاحية

يوسف الحسيني مصر حياة كريمة ألمانيا

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