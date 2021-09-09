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بعد توجيهات الرئيس.. والدة منة الله: وصلنا المستشفى وحالتها مستقرة (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشفت لمياء أحمد محمد، والدة الطالبة منه الله ضحية حادث الدهس بسيارة نقل بأسيوط، آخر تطورات الحالة الصحية لابنته عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقلها من مستشفى أسيوط الجامعي إلى مستشفى الجلاء العسكري.

وقالت "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء،: "الحمد لله وصلنا المستشفى، وحاليًا في العناية المركزة، ولكن الزيارة ممنوعة، حالتها مستقرة، وهناك 5 اطباء يتابعون حالتها حاليًا، وربنا يتمم لها الشفاء بإذن الله"

ولفتت إلى أن منة الله في حاجة لإجراء عملية لوقف "الغرغينة" في جسمها، وفي حاجة لإجراء عملية لتركيب شريحة في الحوض، مضيفة أنها مريضة سرطان، ولا تستطيع أن تعطي نجلتها دم، إذا احتاجت بسبب مرضها.

الكلمات المفتاحية

منة الله مصر الطالبة منة السيسي

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