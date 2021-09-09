بعد توجيهات الرئيس.. والدة منة الله: وصلنا المستشفى وحالتها مستقرة (فيديو)

كشفت لمياء أحمد محمد، والدة الطالبة منه الله ضحية حادث الدهس بسيارة نقل بأسيوط، آخر تطورات الحالة الصحية لابنته عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقلها من مستشفى أسيوط الجامعي إلى مستشفى الجلاء العسكري.





وقالت "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء،: "الحمد لله وصلنا المستشفى، وحاليًا في العناية المركزة، ولكن الزيارة ممنوعة، حالتها مستقرة، وهناك 5 اطباء يتابعون حالتها حاليًا، وربنا يتمم لها الشفاء بإذن الله"



