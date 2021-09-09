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شاهد.. أول تعليق من الفنان محمد التاجي بعد شائعة تدهور حالته الصحية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:10 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
نفى الفنان محمد التاجي، شائعة تدهور حالته الصحية التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بإجراء عملية جراحية خلال الفترة الماضية.

وقال "التاجي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا بصحة جيدة، أنا زي الفل".

وأضاف "دخلت عملية بسيطة وتاني يوم أو ثالث يوم خرجت، ولكن تفاجئت بانتشار شائعات عن تدهور حالتي الصحية وأخبار صلوا من أجلوا وإني دخلت العناية المركزة".

وتابع "عملت فيديو لايف وأنا كنت لسة بفوق من البنج، كنت بتكلم وأنا عامل دماغ بنج، مواقع السوشيال ميديا عاملة تنشر إشاعات ويجب أن نضع لها حدًا، ولكن في الوقت نفسه بنشوف حب الناس من خلال هذه الشائعات".

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