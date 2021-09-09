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رسمياً.. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
الفجر الرياضي
نجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في التعاقد مع الغاني إسحاق يعقوبو لاعب وادي دجله السابق بعقد ممتد لمدة ثلاثة سنوات.
ويلعب يعقوبو في مركز الظهير الأيسر في صفقة قوية تضاف إلى الصفقات الجديدة إستعدادا للموسم المقبل.
كما نجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة .
وجاء ضم أسامة فيصل للبنك الاهلى بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك ، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم القادم.