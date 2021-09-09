Advertisements

رسمياً.. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
البنك الأهلي
البنك الأهلي
الفجر الرياضي
نجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في التعاقد مع الغاني إسحاق يعقوبو لاعب وادي دجله السابق بعقد ممتد لمدة ثلاثة سنوات.

ويلعب يعقوبو في مركز الظهير الأيسر في صفقة قوية تضاف إلى الصفقات الجديدة إستعدادا للموسم المقبل.

كما نجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة .

وجاء ضم أسامة فيصل للبنك الاهلى بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك ، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم القادم.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 6 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعة

شاهد.. نيولوك نجم الأهلي الجديد في أول ظهور بمران الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كومان يوضح موقفه النهائي من الاستمرار مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الشناوي مع الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

سيرجيو راموس يثير قلق جماهير باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:29 ص

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements