وزيرة التضامن: السيسي وجه بصرف مستحقات أسر الشهداء (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين في الحوادث الإرهابية، إضافة إلى الاهتمام الكامل بالأسر من حيث التعليم والتوظيف والدعم النفسي، خاصة أن هذه الأسر فقدت عائلها بين يوم وليلة.





وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الوزارة حصرت أسماء الشهداء، وتعاونت مع بنك ناصر الاجتماعي لاستخراج بطاقات ذكية لهذه الأسر لتسهيل صرف مستحقاتهم، وسيبدأ الصرف من الغد.



