Advertisements
وزيرة التضامن: السيسي وجه بصرف مستحقات أسر الشهداء (فيديو)
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:04 ص
كساب أحمد
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين في الحوادث الإرهابية، إضافة إلى الاهتمام الكامل بالأسر من حيث التعليم والتوظيف والدعم النفسي، خاصة أن هذه الأسر فقدت عائلها بين يوم وليلة.
وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الوزارة حصرت أسماء الشهداء، وتعاونت مع بنك ناصر الاجتماعي لاستخراج بطاقات ذكية لهذه الأسر لتسهيل صرف مستحقاتهم، وسيبدأ الصرف من الغد.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على دعم الفئات البسيطة غير القادرة على العمل، وتأهيلهم إلى سوق العمل، وكيفية التعامل مع السوق، وبعد ذلك تدريبهم على بعض الأعمال الحرفية أو التجارية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الشباب على الالتحاق بسوق العمل، معقبةً: "في فرص عمل، وأحيانًا نستقطب عمال من الخارج في الوقت الذي نعاني فيه من البطالة".