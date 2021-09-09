إسعاد يونس: بحب الأكل وبداري كرشي بالمخدة في صاحبة السعادة





كشفت الفنانة إسعاد يونس عن عشقها للأكل، وأنها كانت تحب الوجبات الدسمة ولم تكن تتقبل تناول الفاكهة ابدا، سوى بعد اتباعها لنظام غذائي لتقليل وزنها.



وقالت خلال لقاءها في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة، : "الأكل متعة الحياة، وفى الفترة الأخيرة لميت نفسى شوية، وحلقات الأكل فى البرنامج بتدمرنى لأنى ساعات بصور حلقتين فى اليوم" وعن أكثر أكلة تحبها: "بحب الحمام المحشى، الرقاق، الملوخية".



وأضافت: "اللى خلانى عملت دايت ووصلت لـ86 كيلو، وكنت بدارى (الكرش) فى برنامج صاحبة السعادة بالمخدة".



وكانت صاحبة السعادة قد فاجأت كرارة بهدية غريبة واكتشف بعد فتحها أنها بطاطا وأعرب عن عشقه لهذه الأكلة.