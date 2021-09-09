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عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:29 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
أمل الحلفاوي
أبدى عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق السماوي.

وأبلغ عبدالله السعيد إدارة ناديه بهذا القرار، حيث طلب السماح له بالرحيل للعب إلى صفوف الزمالك، لرغبته في خوض تجربة جديدة، حيث يرى أن الضغوطات كبيرة عليه داخل الفريق السماوى.

جدير بالذكر أن بيراميدز كان قد أصدر بيانًا رسميًا في الساعات الماضية، من أجل تأكيد بقاء السعيد ضمن صفوف الفريق.

يذكر أن نادى الزمالك عرض على عبد الله السعيد الحصول على 30 مليون جنيه مقابل التوقيع لمدة موسمين.

الكلمات المفتاحية

مصر عبد الله السعيد بيراميدز الزمالك

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