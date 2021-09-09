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عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:29 ص
أمل الحلفاوي
أبدى عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق السماوي.
وأبلغ عبدالله السعيد إدارة ناديه بهذا القرار، حيث طلب السماح له بالرحيل للعب إلى صفوف الزمالك، لرغبته في خوض تجربة جديدة، حيث يرى أن الضغوطات كبيرة عليه داخل الفريق السماوى.
جدير بالذكر أن بيراميدز كان قد أصدر بيانًا رسميًا في الساعات الماضية، من أجل تأكيد بقاء السعيد ضمن صفوف الفريق.
يذكر أن نادى الزمالك عرض على عبد الله السعيد الحصول على 30 مليون جنيه مقابل التوقيع لمدة موسمين.