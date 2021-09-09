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عاجل - كومان يوضح موقفه النهائي من الاستمرار مع برشلونة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
كومان
كومان
محمد زويد
يرغب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، الاستمرار على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا، خلال السنوات المقبلة.

وكان كومان على أعتاب الرحيل بنهاية الموسم الماضي، لكن رئيس النادي خوان لابورتا استقر على استمرار الهولندي حتى نهاية الموسم.

كومان يريد البقاء داخل البرسا لسنوات عديدة
وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا منفتح على تجديد عقدي مع برشلونة، ومتحمس جدًا للاستمرار لسنوات عديدة".

وأضاف: "على الرغم من اللحظات الصعبة التي يعيشها النادي، والتي أعتقد أنها بسبب القرارات التي تم اتخاذها سابقا، ومع وجود اللاعبين الشباب، آمل أن أستمر في التدريب هنا لمدة 3 أو 4 أو 5 سنوات".

وتابع: "قبل كل شيء أعتبر نفسي رجل هذا النادي، ولطالما اعتقدت أنه من واجبي مساعدة البارسا، والبحث عن طرق لتحسين الفريق دون المساومة على مصلحة النادي".

كومان يكشف سبب تراجع مستوى الفريق في الموسم الماضي
وأردف: "مررنا بلحظتين صعبتين، الأولى في نهاية الموسم الماضي، والأخرى الأسبوع الماضي، والرئيس لابورتا قام بعمل جيد الليلة الماضية وأوضح الأمور، وأحببت ما قاله لأنه يجب دائمًا ترك الأمور في الماضي".

ونوه: "للمضي قدمًا لدينا علاقة جيدة، ونتحدث عن الأشياء، وهذا النادي لديه مستقبل رائع".

وعن التحدي أمامه بالاعتماد على أومتيتي وريكي بويج بعد فشل رحيلهما، قائلا: "أعطي الفرص للاعبين الذين يبحثون عن الأفضل للنادي، ويتطلعون للفوز بالمباريات".

وواصل: "لا أريد التحدث عن أومتيتي وبويج، لكنني أتحدث بشكل عام، فالمدرب يبحث دائمًا عن الفريق الأقوى، وكل لاعب لديه فرصة وعليه أن يظهر ما لديه في التدريبات".

وأتم: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا قرار المدرب، نظرًا لوجود الكثير من المنافسة".

الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة

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