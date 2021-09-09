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إسعاد يونس: بداياتي الفنية كانت في الإذاعة وسمير غانم صاحب الفضل عليّ

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


كشفت الفنانة إسعاد يونس عن علاقتها بالفن منذ صغرها، وقالت إن بدايتها كانت من خلال الإذاعة، وانها كانت متابعة جيدة لكل أنواع الموسيقى.

وقالت خلال لقاءها في برنامج سهرانين من تقديم الفنان إمير كرارة، :"أبويا طيار حربى وكان بيكتب فى روزاليوسف، ونجوم المجتمع كله دخلوا بيتنا منهم صلاح جاهين، وخالتى كانت مطربة شفت عندها بيرم التونسى وأحمد رامى، فى مرة قعدت فى البيت عندها وبيرم كان بيأكلنى فزدق، غير إن أمى غنت شوية بس اتجوزت بدرى، وأبويا لما اشترك فى قطار الرحمة 52 شفت عز الدين ذو الفقار وماجدة وصلاح ذو الفقار، لذلك كانت نشأتى فى مجتمع فنى".

وتابعت: "كنت بروح مع والد بنتى نبيل الهجرسى الاستوديوهات، فى مرة أستاذ نور الدمرداش قال لى تمثلى، وبالفعل وافقت، لكن البداية الحقيقة كانت خلال الإذاعة وصاحب الفضل علي الفنان الراحل سمير غانم، وفى رمضان كنا بنعمل برامج فنية فى المسارح والاستوديوهات".

وحول اعتراض أسرتها على التمثيل، ردت إسعاد يونس: "لا معندناش الكلام ده.. من ساعة ما أبويا مات، ماما كانت صاحبة الأمر والنهى، وكانت دايما بتشجعنى" وعن أولادها: "ولادى مهتموش بالفن، لكن أنا بشجع أحفادى على أي شيء بيحبوه".

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