إسعاد يونس: قلبي بيتقطع على غربة ابني في لندن.. والجيل الجديد لايعرف الحواديت





حلت الفنانة إسعاد يونس ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة "On E".



وأوضحت إسعاد خلال اللقاء أن أولادها "نورهان وعمر" بعيدان عن المجال الفني، رغم حبهما الشديد للأعمال الفنية، ومتابعتهما الدقيقة لكل ما يُعرض، موضحة أن نورهان درست التسويق، بينما عمر درس البيزنس في لندن ويعيش هناك منذ دراسته الجامعية وحتى الآن، بل تزوج واستقر هناك تماما.



وتابعت: "عمر درس الجامعة في لندن واشتغل وعايش حياته هناك من ساعتها، أنا بتقطّع على غربته وحياته هناك بس مصلحته أهم، أحفادي من ابني هيموتوني عشان عاوزه اشوفهم دايما.. الكورونا جت طبعا قضت علينا كنا، لأن كنا كل شوية جايين رايحين نسافر عشان نشوف بعض".



وذكرت صاحبة السعادة أن أحفادها من ابنها يعيشون في الخارج وتشتاق إليهم دوما، قائلة: "ولاد ابني دول خواجات بقى عايشين في لندن مبشوفهمش"، بينما حفيدتها "هانيا" البالغة من العمر 6 سنوات، لديها ميول فنية عديدة، مضيفة: "هانيا دي بنت بنتي، بتغني وترقص.. وصاحية أوي، هي اللي شبهي شوية".