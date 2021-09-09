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"المركزي للتعمير": "حياة كريمة" تخدم 60 مليون مصري (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري تشمل البنية الأساسية وتوفير سكن كريم، وتهدف لتنمية الأسرة المصرية داخل الريف الذي يصل تعداده لـ60 مليون مصري.

وأضاف "نصار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن جهاز التعمير يعمل في 10 محافظات تشمل 770 قرية و4 آلاف تابع، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والطرق وتبطين الترع وسكن كريم ومجموعات خدمية، وخدمات زراعية والصحة والاتصالات والغاز الطبيعي.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن الجهاز يعمل على تطوير وإنشاء 550 مركز شباب.

الكلمات المفتاحية

مصر مبادرة حياة كريمة حياة كريمة

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