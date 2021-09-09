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تعليق ناري نجم الأهلي السابق بعد إعلان كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:55 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
علق الكابتن ماهر همام، نجم نادي الأهلي السابق، على اختيار كارلوس كيروش مدير فني للمنتخب مصر، قائلًا: "نبارك للمدرب الجديد، ولكننا لا نستفيد من اخطائنا، كنا في حاجة لرجل طموح لديه شخصية ودوافع".

وتابع "همام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن رينيه فايلر كان يجب تولية مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، معقبًا: "كان يجب ان يكون فايلر رجل هذه المرحلة، لأنه في 13 يوم استطاع أن يغير مفاهيم لاعيبة النادي الأهلي، خاصة انه يمتلك شخصية قوية جدًا".

ولفت إلى ان لا يعرف تاريخ المدرب الجديد على الإطلاق، ولكن "فايلر" عمل في مصر، وحصل على بطولة الافريقية والدوري العام، ولكن هناك توازنات كبيرة في اختيار مدرب منتخب مصر.

الكلمات المفتاحية

مصر المنتخب الأهلي

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