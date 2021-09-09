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تسجيل صوتي منسوب للتركي نجاتي شاشماز بقيامه رحلة تشبه الإسراء والمعراج... ما القصة؟!

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:41 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


تداولت صفحات تركيّة تسجيلاً صوتيّاً منسوباً للممثّل التركيّ نجاتي شاشماز يدّعي فيه أنّه قام برحلة تشبه رحله الإسراء و المعراج، وقال إنّه "رأى الرسول محمد، وأنّه تمّ اختياره من أجل إنقاذ العالم".

هذا التسجيل الصوتيّ أثار جدلا واسعا، وبالبحث وجدنا أنه نشر بعد فترة من قيام زوجته التي تخوض معركة قضائيّة، تؤكّد فيها أنّه يعاني من انفصام شديد في الشخصيّة.

وأكدت أنه يرى نفسه المهديّ المنتظر، وأنّ أفراد أسرته وبعض المعجبين مقتنعون بهذه الأفكار ويقومون بتقديسه.

ونشرت له مقطع فيديو وهو يصطحب ابنه معه إلى حلقات الصوفيّة، ورغم تأكّد المحكمة أنّ الفيديو يعود لشاشماز، إلّا أنّها رفضت اعتماده لأنّه سُجّل دون إذن النيابة.

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