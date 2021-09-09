رضا عبد العال: أول مرة أسمع عن "كيروش".. وكنت أُفضِل ''چونياس''

وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، العديد من الإنتقادات إلى الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، عقب إعلان تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول، خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته عقب نهاية مباراة الجابون بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة بقطـر 2022.





وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "لا أعلم المعايير التي على أساسها تم اختيار البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الوطني، فلم أسمع عن هذا المدرب من قبل، وكنت أُفضل الإستعانة باليوناني تاكيس چونياس المدير الفني لنادي بيراميدز ، فهو على دراية تامة بالدوري المصري، فضلاً عن تجربته السابقة مع نادي وادي دجلة ، والطفرة التي أحدثها فور قدومه إلى تدريب بيراميدز ونجاحه في إنهاء الموسم بالمركز الثالث".





يذكر أن منتخب مصر يحتل في المركز الثاني بمجموعته في تصفيات كأس العالم في قطر 2022، وذلك برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع الجابون والفوز على حساب أنجولا بهدف دون رد.



