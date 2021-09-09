Advertisements

فان دايك يثير قلق جماهير ليفربول

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
فان دايك
فان دايك
غدير أحمد
أشعل الهولندي فيرجيل فان دايك القلق داخل قلوب مشجعي ليفربول، عقب تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن خلال مباراة منتخب بلاده أمام تركيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وحطم هولندا بمشاركة فان دايك نظيرتها تركيا بنتيجة 6-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

وشعر جمهور ليفربول بالرعب الشديد عندما سقط فان دايك، الذي غاب بالفعل عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب إصابته في الركبة، على أرض الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع، جراء التحام مع أحد لاعبي المنتخب التركي.

وكشف الدولي الهولندي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عقب الفوز الكاسح على تركيا 6-1 "أنا بخير، لحسن الحظ تعافيت الآن".

وأضاف فان دايك ساخرا على اتهامه بادعاء السقوط، قائلا: "ربما لأنني كبير في الحجم يظهر أنني أمثل وأدعي، لأنني حين أسقط، أسقط بالتصوير البطيء

والجدير بالذكر أن فان دايك كان قائد منتخب هولندا في مواجهة تركيا، حيث تواجد في مركز قلب الدفاع إلى جوار ستيفن دي فري لاعب إنتر ميلان

الكلمات المفتاحية

فان دايك المؤهلة لكأس العالم

أخبار تهمك

شاهد.. نيولوك نجم الأهلي الجديد في أول ظهور بمران الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

سيرجيو راموس يثير قلق جماهير باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كومان يوضح موقفه النهائي من الاستمرار مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الشناوي مع الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

لينو يتألق ويمنع هدف مؤكد عن طريق مدافع ليفربول فان دايك (فيديو)

دفاع إعلام قطر عن إلهان عمر يثير قلق الأمريكيين

فان دايك يزف بشري سارة لجماهيرة ليفربول بشأن صلاح

فان دايك يُثير الجدل.. ويفضل ساديو ماني على صلاح

جيمي كاراجر: جماهير ليفربول تفضل بيع صلاح عن ماني

فان دايك يرفض الرحيل عن ليفربول

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:29 ص

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements