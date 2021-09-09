فان دايك يثير قلق جماهير ليفربول

أشعل الهولندي فيرجيل فان دايك القلق داخل قلوب مشجعي ليفربول، عقب تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن خلال مباراة منتخب بلاده أمام تركيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وحطم هولندا بمشاركة فان دايك نظيرتها تركيا بنتيجة 6-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.





وشعر جمهور ليفربول بالرعب الشديد عندما سقط فان دايك، الذي غاب بالفعل عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب إصابته في الركبة، على أرض الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع، جراء التحام مع أحد لاعبي المنتخب التركي.





وكشف الدولي الهولندي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عقب الفوز الكاسح على تركيا 6-1 "أنا بخير، لحسن الحظ تعافيت الآن".





وأضاف فان دايك ساخرا على اتهامه بادعاء السقوط، قائلا: "ربما لأنني كبير في الحجم يظهر أنني أمثل وأدعي، لأنني حين أسقط، أسقط بالتصوير البطيء





والجدير بالذكر أن فان دايك كان قائد منتخب هولندا في مواجهة تركيا، حيث تواجد في مركز قلب الدفاع إلى جوار ستيفن دي فري لاعب إنتر ميلان