Advertisements
فان دايك يثير قلق جماهير ليفربول
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
غدير أحمد
أشعل الهولندي فيرجيل فان دايك القلق داخل قلوب مشجعي ليفربول، عقب تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن خلال مباراة منتخب بلاده أمام تركيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وحطم هولندا بمشاركة فان دايك نظيرتها تركيا بنتيجة 6-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.
وشعر جمهور ليفربول بالرعب الشديد عندما سقط فان دايك، الذي غاب بالفعل عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب إصابته في الركبة، على أرض الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع، جراء التحام مع أحد لاعبي المنتخب التركي.
وكشف الدولي الهولندي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عقب الفوز الكاسح على تركيا 6-1 "أنا بخير، لحسن الحظ تعافيت الآن".
وأضاف فان دايك ساخرا على اتهامه بادعاء السقوط، قائلا: "ربما لأنني كبير في الحجم يظهر أنني أمثل وأدعي، لأنني حين أسقط، أسقط بالتصوير البطيء
والجدير بالذكر أن فان دايك كان قائد منتخب هولندا في مواجهة تركيا، حيث تواجد في مركز قلب الدفاع إلى جوار ستيفن دي فري لاعب إنتر ميلان