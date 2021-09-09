Advertisements

حضور أحمد حلاوة ورانيا فريد شوقي وتغيب نضال الشافعي وهاني سرحان في مهرجان همسة (صور)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
رحمة محمود_تصوير: عبير أحمد


يعد مهرجان همسة هو المهرجان الأول فى الوطن العربى الذى يجمع بين الثقافة والفن من خلال مسابقاته المتعدددة سواء فى الشعر بأنواعه أو الرسم والتصوير أو القصة والسيناريو والحوار.

.كما يعد المتنافس الأول للمبدعين فى الوطن العربى كافة.

وخطف عدد كبير من الفنانين الأنظار اليوم بعد حضورهم من ضمنهم الفنان أحمد بدير الفنانة أنوشكا والفنان محمد محمود والفنانة رنا رئيس والفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة نيرمين الفقي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة عارفة عبدالرسول والفنان محمد إبراهيم يسري والفنان محمود عبد المغني وغيرهم.

ورغم الحضور الكبير لنجوم الفن في مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، الذي انطلق اليوم، إلا أن هناك مجموعة من الفنانين غابت عن أضواء المهرجان.

ومن ضمن هؤلاء الفنانين الفنان طارق لطفي والفنانة حنان مطاوع وجميلة عوض.


كما تغيب الفنان نضال الشافعي عن المهرجان بسبب إصابته بصديد في الجرح الناتج عن جراحة القولون التي تعرض لها مؤخرًا.

ويرجع تغيب المؤلف هاني سرحان عن مهرجان أيضا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

اللفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

سيرجيو راموس يثير قلق جماهير باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - كومان يوضح موقفه النهائي من الاستمرار مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الشناوي مع الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

منذ أقل من ساعتين

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. نيولوك نجم الأهلي الجديد في أول ظهور بمران الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

فيلم قصير عن "فريد شوقي" في حفل جوائز مهرجان همسة (صور)

جائزة الإبداع الخاصة لحسن حسني في الدورة السادسة من مهرجان للآداب والفنون

تكريم سهير المرشدي وأحلام الجريتلي عن تاريخهما الفني في مهرجان همسة للآداب والفنون

جائزة الإبداع الخاصة لعمرو عبدالجليل في مهرجان همسة للآداب والفنون

وفاء عامر ورانيا فريد شوقي.. أفضل ممثلات دور ثان في مهرجان همسة للآداب والفنون

سبب غياب النجوم عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:29 ص

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements