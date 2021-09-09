حضور أحمد حلاوة ورانيا فريد شوقي وتغيب نضال الشافعي وهاني سرحان في مهرجان همسة (صور)





يعد مهرجان همسة هو المهرجان الأول فى الوطن العربى الذى يجمع بين الثقافة والفن من خلال مسابقاته المتعدددة سواء فى الشعر بأنواعه أو الرسم والتصوير أو القصة والسيناريو والحوار.



.كما يعد المتنافس الأول للمبدعين فى الوطن العربى كافة.



وخطف عدد كبير من الفنانين الأنظار اليوم بعد حضورهم من ضمنهم الفنان أحمد بدير الفنانة أنوشكا والفنان محمد محمود والفنانة رنا رئيس والفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة نيرمين الفقي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة عارفة عبدالرسول والفنان محمد إبراهيم يسري والفنان محمود عبد المغني وغيرهم.



ورغم الحضور الكبير لنجوم الفن في مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، الذي انطلق اليوم، إلا أن هناك مجموعة من الفنانين غابت عن أضواء المهرجان.



ومن ضمن هؤلاء الفنانين الفنان طارق لطفي والفنانة حنان مطاوع وجميلة عوض.





كما تغيب الفنان نضال الشافعي عن المهرجان بسبب إصابته بصديد في الجرح الناتج عن جراحة القولون التي تعرض لها مؤخرًا.



ويرجع تغيب المؤلف هاني سرحان عن مهرجان أيضا بسبب إصابته بفيروس كورونا.