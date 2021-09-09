ضياء السيد يعلق على اختياره ضمن جهاز منتخب مصر

علق ضياء السيد المدرب العام الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على اختياره ضمن الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.





تصريحات ضياء السيد

و حرص ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني على توجيه الشكر للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بقيادة أحمد مجاهد على ثقتهم به و اختياره ضمن الجهاز الفني للمنتخب المصري.





وقال ضياء السيد المدرب العام الجديد لمنتخب مصر الأول في تصريحات إعلامية : "عمرى ما أتأخر عن خدمة المنتخب الوطنى وخاصة اننى سبق لى العمل فى المنتخب".





وتابع المهمة صعبة وليست سهلة وإن شاء الله منتخب مصر قادر على الوصول لكأس العالم القادم بقطر.





من الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أعلن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول و ضياء السيد مدربًا عامًا محمد شوقي مدربا عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.