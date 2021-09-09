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مفاجأة غير سارة لعشاق اليونايتد.. طالع التفاصيل

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
لن يتم بث أول ظهور محتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم السبت المقبل بقميص مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، في حقبته الثانية مع ال"الشياطين الحمر" على التلفزيون على أي شبكة بريطانية بسبب قاعدة عدم بث أي مباريات على التلفزيون الإنجليزي بين الساعة 02:45 و05:15 مساء.

وتعد هذه القاعدة تقليدا ساريا في بريطانيا منذ ستينيات القرن الماضي بهدف تشجيع الجماهير على الذهاب لحضور المباريات في الملاعب وعدم الاكتفاء بالجلوس في المنزل والمشاهدة عبر التلفزيون.

وستؤثرهذه القاعدة التي سيجرى استئناف العمل بها بعدما ظلت متوقفة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، على موعد مباراة مانشستر يونايتد المقررة يوم السبت أمام نيوكاسيل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الساعة الرابعة مساء.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية من قبل إلى أن رونالدو يقضي حاليا فترة الحجز الصحي في قصره الخاص، وينتظر نتيجة المسحة الطبية يوم الجمعة المقبل أي قبل 24 ساعة من مباراة نيوكاسل يونايتد، في الجولة الرابعة من البريمييرليج.

وأضافت أن الحجر الصحي قد يؤدي إلى تأجيل عودة كريستيانو، إلا أن آمال الجماهير ما تزال قائمة في ظل الإقبال الشديد على شراء تذاكر المباراة التي قفز سعرها في السوق السوداء إلى 3 آلاف يورو خاصة أن اللقاء لن يذاع على الهواء مباشرة في إنجلترا.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد

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