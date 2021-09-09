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نجم الأهلي يحسم موقفه النهائي من الرحيل إلى المقاولون العرب

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:59 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
حسم رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه من الرحيل إلى صفوف المقاولون العرب في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

رامي ربيعة يرفض عرض المقاولون العرب
و كان عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب قد تواصل بشكل ودي مع رامي ربيعة، مدافع الأهلي، من أجل بحث إمكانية ضمه للفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري.

من جانبه أكد مصدر في الجهاز الفني للمقاولون، أن رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اعتذر للنحاس عن عدم الانضمام للذئاب في الفترة المقبلة.

و تلقى رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عدة عروض للرحيل عن المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن اللاعب أصر على البقاء داخل القلعة الحمراء.

الكلمات المفتاحية

رامي ربيعة الاهلي

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