لمدة 6 مواسم.. ريال مدريد يحسم صفقة نارية

أعلن ريال مدريد الإسباني عن اجتياز نجم خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا البالغ من العمر 18 عاما اليوم الفحص الطبي من قبل أطباء النادي في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك قبل توقيعه على عقود انضمامه رسميا إلى الملكي وتقديمه.





وقال رلال مدريد في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت:"وصل كامافينجا إلى مدريد بعد خوضه مباراتين مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما، أمام مقدونيا الشمالية وجزر فارو".





وأضاف:"تخطى إدواردو كامافينجا بنجاح الفحص الطبي السابق لتقديمه كلاعب جديد في صفوف ريال مدريد".

وتابع الملكي بيانه:"شارك كامافينجا في جزء من التدريبات البدنية للفريق داخل صالة الألعاب الرياضية وكذلك على العشب وسط ترحيب من زملائه الجدد".





وواصل:"سيوقع كامافينجا على عقد لمدة 6 مواسم مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2027".





واختتم ريال مدريد بيانه قائلا:"يعتبر كامافينجا أحد أبرز مواهب خط الوسط في كرة القدم الفرنسية والعالمية، حيث شارك بالفعل في 88 مباراة مع الفريق الأول مع رين رغم صغر سنه، سجل خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف آخرين".