عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

تعقد لجنة الكرة داخل النادى الأهلى برئاسة محسن صالح جلسة مع موسيماني من أجل الاستقرار على الأسماء التي سترحل عن الفريق من العناصر التي لا يحتاجها موسمياني في الفترة المقبلة.





ويترقب أكثر من لاعب في القلعة الحمراء مصيره، خاصة في ظل الاستقرار على الاستغناء عن بعض الأسماء من أجل قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق.





وخلال الصيف الجاري أبرم الأهلي عدداً من الصفقات المميزة حيث أعلن عن ضم: كريم فؤاد وحسام حسن ومصطفى البدري ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو، كما عاد من رحلة الإعارة الثنائي الشاب عمار حمدي وأحمد عبدالقادر.





وبدأت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي في محادثة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عقب عودته من أجازته من أجل حسم عدد من الملفات المهمة على طاولة الفريق الكروي الأول بالنادي.