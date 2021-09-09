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مدرب برشلونة يفاجئ ميسي وجريزمان بتصريح ناري

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
ميسي وجريزمان
ميسي وجريزمان
محمد الدمتناوي
أكد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أنه تلقى صدمة كبيرة برحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، القائد السابق للفريق، هذا الصيف.

كومان يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة
وقال كومان، خلال حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "في اللحظة الأولى التي سمعنا فيها خبر عدم استمرار ميسي، حدثت صدمة للجميع بما فيهم أنا".

وتابع: "هذا لأنني خسرت أفضل لاعب في العالم، وفقدت 30 هدفًا أو أكثر في الموسم وتمريرات حاسمة، ولاعبًا يجعل الخصم في حالة خوف.. والعديد من الأشياء".

وواصل: "لقد استغرق الأمر يومين للتعافي، لكن لا يوجد خيار سوى قلب الصفحة، والاعتماد على الفريق، مع إعطاء أهمية أكبر للاستراتيجية، من أجل تسجيل عدد أكبر من الأهداف".

وعن رحيل جريزمان، أشار: "كان يجب الاستماع إلى النادي ودعمه في بعض اللحظات الحساسة، حين يتعلق الأمر بالمال.. وجريزمان كان عقده مرتفعا للغاية، وبالنسبة للنادي كان من المهم جدًا السماح له بالعودة إلى أتلتيكو مدريد، وعدم دفع مقابل عقد مدته 3 سنوات".

وأتم: "أنا كمدرب أريد مساعدة النادي، لذا على المستوى المادي كان رحيل جريزمان مهمًا".

الكلمات المفتاحية

ميسي كومان برشلونة

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