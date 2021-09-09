النقاز يفاجئ الزمالك بشروط مثيرة للتنازل عن قضاياه في الفيفا

اتخذ التونسي حمدي النقاز نجم الترجي التونسي والزمالك السابق قراره وحدد شرطه للجنة المؤقتة التي تدير شئون النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب من أجل التنازل عن قضاياه في الفيفا ضد القلعة البيضاء.





شروط النقاز للتنازل عن قضاياه ضد الزمالك في الفيفا

واشترط النقاز الحصول علي مستحقاته المالية المتأخرة في عهد المجلس المجمد برئاسة المستشار مرتضي منصور والتي تقدر بثلاثة شهور.





كما اشترط النجم التونسي علي إدارة الزمالك رحيل نجم الفريق التونسي حمزة المثلوثي حتى يوافق علي عودته إلى الزمالك مرة أخري.





كارتيرون يحسم عودة النقاز

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عودة النقاز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث كان قد أعلن موافقته من قبل علي عودة النقاز وجاء رفضه لعودته مرة أخري بسبب الشروط التي اشتراطه النجم التونسي من أجل العودة من جديد إلي الزمالك والتنازل عن القضايا التي رفعها علي النادي.





ويدرس مجلس إدارة القلعة البيضاء إعارة حمدي النقاز إلي صفوف بيراميدز من أجل حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة بالإضافة إلى احتواء غضب جماهير الزمالك من خبر عودة النقاز إلى الفارس الأبيض مرة أخري.





يذكر أن حمدي النقاز أثار غضب جماهير الزمالك بعد فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد في شهر ديسمبر 2019 بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضد الفارس الأبيض بأحقيته في الحصول على مليون و٢٠٠ ألف دولار بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.