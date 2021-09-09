بقيادة ميسي ونيمار.. خطة نارية من سان جيرمان لتجديد عقد مبابي

لم يفقد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الأمل في تجديد تعاقد كيليان مبابي، مهاجم الفريق، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.





باريس سان جيرمان يحاول إقناع مبابي بالتجديد

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مسؤولو باريس سان جيرمان لن يتنازلوا عن تمديد عقد مبابي، وأنه سيتم استخدام استراتيجيات مختلفة للنجاح في هذا الملف.





وتابعت الصحيفة، أن النادي الباريسي سيبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل، تقديم عرض يربط مبابي لموسمين إضافيين وبزيادة مالية عن الراتب الذي رفضه اللاعب الشاب في وقت سابق.





وأشارت الصحيفة، أن نجمي الفريق نيمار جونيور وليونيل ميسي، يمكن أن يكون لهما دور في المفاوضات، وإقناع كيليان بالتجديد.





وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن العوامل المؤثرة في ملف التجديد لمبابي، لأن رئيس الجمهورية، يريد أن يكون مهاجم باريس سان جيرمان كمثل أعلى للشباب.