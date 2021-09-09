مفاجأة مدوية.. حسين لبيب يحسم موقفه من انتخابات الزمالك

حسم حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك موقفه من الترشح لرئاسة القلعة البيضاء خلال المعركة الانتخابية المتوقع إقامتها قبل نهاية العام الحالي.





أسباب عدم ترشح حسين لبيب في انتخابات الزمالك

واتخذ حسين لبيب قراره بعدم الترشح لرئاسة الزمالك وذلك أنه اتخذ نصيحة المقربين منه والذين يثق في كلامهم، حيث طالبوه بعدم الترشح خاصة بعد فوز الزمالك بدرع الدوري في عهده وهو انجاز كبير لم يناله العديد من رؤساء الفارس الأبيض السابقين كما أن لبيب لا يجيد فن التربيطات وموقفه من الفوز لن يكون سهلا وقد يدخله في صراعات مع جبهات منافسة تقلل من حجم ما حققه من إنجازات منذ توليه المهمة ونجاحه في قيادة القلعة البيضاء بقوة.





كما أن هناك اتجاه لدى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لدعمه ومساندته لقيادة اتحاد كرة اليد خلال الانتخابات المقبلة وذلك بعد أن تخلص رئيس الاتحاد الدولي من هشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق منذ اختراقه لنظام الفقاعة الطبية أثناء استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد للكبار نهاية العام الماضي.