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بسبب ميسي ونيمار.. باريس سان جيرمان يتلقى ضربة مزدوجة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 04:31 ص
ميسي ونيمار
ميسي ونيمار
أمل الحلفاوي
أوضحت تقارير صحفية، أن مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في لقاء كليرمون فوت بالجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، محل شك.

وكان ميسي، قد لعب لبضع دقائق فقط بقميص باريس سان جيرمان، لأول مرة ضد ريمس، حين شارك كبديل لنيمار.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن عقد ميسي مع باريس، به بند ينص على أن المنتخب الأرجنتيني هو الأولوية بالنسبة له، في حالة تضارب المواعيد بينه وبين فريق العاصمة الفرنسية.

وذكرت أنه بعد أن تم تأجيل المباراة ضد البرازيل، سيلعب منتخب الأرجنتين أمام بوليفيا، فجر الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وسيكون هناك أقل من 38 ساعة على مواجهة كليرمون، لذلك فلن يتمكن البرغوث من العودة من الأرجنتين والدخول لقائمة المباراة.

كما أوضحت أن نيمار أيضًا لن يلعب ضد كليرمون، حيث سيلعب مباراة مع منتخب البرازيل.

وأشارت إلى أن الظهور الثاني لميسي مع باريس سان جيرمان سيكون ضد كلوب بروج بالجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

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نيمار ميسي ونيمار ميسي

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