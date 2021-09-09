بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

استقر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أسماء الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





حدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، قائمة الراحلين عن الفريق خلال الوقت الحالي عن صفوف المارد الأحمر.





وضعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، كلا من النيجيرى جونيور أجاى ومروان محسن وكريم نيدفيد وناصر ماهر، في قائمة الراحلين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وكان دخل أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة في صفقة حسام حسن، الوافد الجديد، وإعارتهما إلي سموحة، وإعارة والتر بواليا لفريق مالاتيا سبور التركي.



