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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة المقبلة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:01 ص
برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
محمد نادر
زوار "الفجر الرياضي" نستعرض ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل إنطلاق فعاليات الجولة الرابعة من عمر البطولة، والمقرر لها السبت المقبل.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة
ومن المقرر أن تعود منافسات "البريميرليج" يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتصدر ميشيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد صدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، يليه كل من برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد و دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون بثلاثة أهداف لكل منهما.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الانجليزي على النحو التالي:
-أنطونيو (وست هام يونايتد) 4 أهداف
- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 3 أهداف
- دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) 3 أهداف
- فيران توريس (مانشستر سيتي) 2 أهداف
- جيمي فاردي (ليستر سيتي) 2 أهداف
- دييجو جوتا (ليفربول) 2 أهداف
- كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) 2 أهداف
- نيال موباي (برايتون) 2 أهداف
- محمد صلاح (ليفربول) 2 أهداف
- داني إنجز (أستون فيلا) 2 أهداف
- بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) 2 أهداف
- سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) 2 أهداف
- كونور كالاجر (كريستال بالاس) 2 أهداف
-ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) 2 أهداف
- ديماراي غراي (إيفرتون) 2 أهداف
- هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير) 2 أهداف

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هدافي الدوري الانجليزي برونو فيرنانديز

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