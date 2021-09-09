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مفاجأة.. عبد الله السعيد يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
غدير أحمد
طالب عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادى بيراميدز ومنتخب مصر، من مجلس إدارة فريقه بعدم رغبته فى الاستمرار داخل صفوف الفريق السماوي خلال الموسم الجديد.
عبد الله السعيد يفضل اللعب للزمالك ويضغط علي بيراميدز
وأبلغ عبد الله السعيد إدارة فريق بيراميدز، برغبته بالرحيل وعدم البقاء مع الفريق السماوي خلال الموسم المقبلة من أجل ارتداء قميص الأبيض.
وعرض اللاعب التنازل عن باقي مستحقاته لدى بيراميدز، من أجل الموافقة على رحيله للنادي الزمالك.
ويفضل عبد الله السعيد، فى البحث عن تجربة جديدة من خلال القلعة البيضاء، ويرى أن الضغوطات كبيرة عليه داخل الفريق السماوى.
وأصدر نادي بيراميدز مؤخرا بيانًا رسميًا فى الساعات الماضية، من أجل تأكيد بقاء السعيد ضمن صفوف الفريق.
والجدير بالذكر أن نادى الزمالك عرض على عبد الله السعيد الحصول على 30 مليون جنيه مقابل التوقيع لمدة موسمين.