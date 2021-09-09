مفاجأة.. عبد الله السعيد يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك

طالب عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادى بيراميدز ومنتخب مصر، من مجلس إدارة فريقه بعدم رغبته فى الاستمرار داخل صفوف الفريق السماوي خلال الموسم الجديد.





عبد الله السعيد يفضل اللعب للزمالك ويضغط علي بيراميدز

وأبلغ عبد الله السعيد إدارة فريق بيراميدز، برغبته بالرحيل وعدم البقاء مع الفريق السماوي خلال الموسم المقبلة من أجل ارتداء قميص الأبيض.





وعرض اللاعب التنازل عن باقي مستحقاته لدى بيراميدز، من أجل الموافقة على رحيله للنادي الزمالك.





ويفضل عبد الله السعيد، فى البحث عن تجربة جديدة من خلال القلعة البيضاء، ويرى أن الضغوطات كبيرة عليه داخل الفريق السماوى.





وأصدر نادي بيراميدز مؤخرا بيانًا رسميًا فى الساعات الماضية، من أجل تأكيد بقاء السعيد ضمن صفوف الفريق.

والجدير بالذكر أن نادى الزمالك عرض على عبد الله السعيد الحصول على 30 مليون جنيه مقابل التوقيع لمدة موسمين.