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ترتيب هدافي الدوري الايطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:31 ص
تشيرو إيموبلي
تشيرو إيموبلي
محمد نادر
زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، قبل إنطلاق فعاليات الجولة الثالثة من عمر البطولة، والمقرر لها السبت المقبل.

تعرف على ترتيب هدافي الكالتشيو الإيطالي قبل إنطلاق الجولة الثالثة
ومن المقرر أن تستأنف البطولة يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتشهد الجولة القادمة مباراة من العيار الثقيل، حينما يستقبل نابولي فريق يوفنتوس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "دييجو ارماندو مارادونا".

ويحتل تشيرو إيموبلي لاعب لاتسيو صدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، فيما جاء جوردان فيرتوت لاعب فريق روما في المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:
تشيرو إيموبلي - لاتسيو- 4
جوردان فيرتوت - روما - 3
أوليفييه جيرو - ميلان -2
ماتيا زاككاجني - هيلاس فيرونا- 2
لورينزي دي سيلفيستري - بولوينا - 2
جيرارد دولفوفيو - أودينيزي - 2

الكلمات المفتاحية

تشيرو إيموبلي الدوري الايطالي

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